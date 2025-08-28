Subaylık ve Sağlık Hakkında

KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
İyi günler,2024 yılında girdiğim MSÜ sınavında Kara Harp Okulunu kazanarak Ankara'ya mülakatlara gittim,fizik ve sözlü mülakatları geçtikten sonra sağlık raporu için Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildim.Sol gözümde doğuştan katarakt olduğu gerekçesiyle MSÜ'de askeri öğrenci olamaz raporu verildi.Şuan hemşirelik 1. sınıf öğrencisiyim ancak aklımda hala çocukluğumdan beri hayal ettiğim subaylık var,okul bittikten sonra sağlık asteğmen olarak askere gitmek istiyorum fakat sağlıktan yine önümün kesilip kesilmeyeceğini bilmiyorum.Şayet asteğmen olmaya engel değilse,asteğmenlikten teğmenliğe geçişte bir mahsuru olur mu yine bilemiyorum.Bu konuda bilgisi olan birisi bana yardımcı olabilirse sevinirim,iyi forumlar.

