KLYPV - Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. Hisse Senedi Haber ve Yorumları

Şirketin Güneş Teknolojileri Fabrikası (Kalyon PV), 100 bini kapalı 250 bin metrekarelik bir alanda konumlanan ve dikey entegre bir üretim sistemine sahip olup, toplamda 4 fabrikadan ve bir Ar-Ge merkezinden oluşmaktadır. Bu özelliğiyle Çin?in dışında ilk entegre tesis olma unvanına sahiptir. Ingot, wafer, hücre ve modül fabrikalarında 2 GW (Gigawatt) kapasite ile vardiyalı olarak devamlı üretim sağlamakta olan fabrika, ürünlerini %90?a yakın yerlilik oranıyla üretmektedir.

----------------------------------------------------------------------

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.