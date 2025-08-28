Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Ağustos 2025 11:03
Editör arkadaşlar
Editör arkadaşlar, platformda 20-30'a yakın 'Enflasyon oranı' başlıklı birbirine benzer konular var. Sizce de bir temizlik şart değil mi?

Çok Yazılan Konular

Maaşa uygulanan Enflasyon farkı uygulaması 2026-27'de de devam edecek.Enflasyon Farkı nasıl hesaplanırSon 6 aylık enflasyon %8,9 ile %9,4 arasında olacak!!Arazi Tazminatları yok artık2026'da yüzde 11'e enflasyon eklenecek mi. Şimdi yorumlarda herkes farklı şeyler yazacak .2026 yılı birinci dönem için 1000 TLKamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?2026 Ocak ZammıGenel İdari Hizmetler (GİH) Kazanımlarını Açıkla Büro Memur-Sen !Enflasyon farkı

Sözlük

baltalı ve bıçaklı iskoç kız 1 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 1 ginkgo biloba 1 onur tamburacı 1 trabzon 1 ATM'deki sarı tuş 2 herhangi bir üniversiteye yerleşemediğini görmek 3 dünyayı hormonlar mı yönetiyor 1 Bugün olanlar 3 ahiret suali sormak 1

Son Haberler

15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!Ömer Çelik: Özgür Özel'in Üslubu Meşru Siyasetin DışındaMHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildiKırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat ettiMSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen