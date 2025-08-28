Gündem \ Ekonomi
28 Ağustos 2025 11:12
KLKIM - Kalekim Kimyevi Maddeler Hisse Senedi

nşaat sektörüne yapı kimyasalları üretmek.

ecoekonomist
Aday Memur
28 Ağustos 2025 11:13

Irak yatırımı kapsamındaki fabrikada üretilen ürünlerin satışı için yerel onaylarının alındığı açıklandı.

