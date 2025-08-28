Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


28 Ağustos 2025 11:45
Görevde Yükselme Hizmet Süresi Hk.

Merhabalar çalıştığım bakanlıkta GYUD sınavı bu sene açılması bekleniyor. şoför kadrosundan veri hazırlama geçiş için sınava gireceğim. Geçmiş sınav yönetmeliğinde geçiş için 2 yıl şoför olarak çalışmak ve 3 yıl hizmet süresi bulunmak yazıyor. şuan bakanlıkta taşra teşkilatında şoför olarak 2 yıl 8 aydır çalışıyorum. Hizmet süresini gün olarak 3 yıl olması mı gerekir ? Ya da 2022 de göreve başladım 2025 yılında hizmet süresi 3 yıl olarak sayılır mı? (memurlar net de maaş hesaplama yaparken işe giriş tarihimi yazınca hizmet süresi 3 yıl olarak yazıyor)

Bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

