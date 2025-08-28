Rapora itiraz

Selamün aleyküm şeflerim, trafik kazasından dolayı sağ omuz bölgem de köprücük kemiğimde parçalı kırık oluştu bundan dolayı 10 adet platin takıldı. Sağlık kuruluna girdim adamlar A dilimi vermiş bana, ulan ben a dilimine giremem ki vücudumda platin var en iyimser b dilimi verebilirsin. Kaldı ki vucumda sıkıntılarım var silah falan kullanamıyorum. Beni zaten hiç dinlemediler gönderdiler direk. Sadece kırık oluşmış ve iyileşmiş diyerek a dilimi vermişler oysa ki platinlerim var ve ona göre değerlendirmesi lazımdı. Şimdi ben buna itiraz etmek istiyorum itirazı nereye yapacağım? İtiraz edince aynı hastanemi farklı hastane mi olacak? Bilgi verirseniz sevinirim.