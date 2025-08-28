Sus pus kabullenilecek mi bu zam?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Maaşa uygulanan Enflasyon farkı uygulaması 2026-27'de de devam edecek.Enflasyon Farkı nasıl hesaplanırSon 6 aylık enflasyon %8,9 ile %9,4 arasında olacak!!Arazi Tazminatları yok artık2026'da yüzde 11'e enflasyon eklenecek mi. Şimdi yorumlarda herkes farklı şeyler yazacak .2026 yılı birinci dönem için 1000 TLKamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?2026 Ocak ZammıGenel İdari Hizmetler (GİH) Kazanımlarını Açıkla Büro Memur-Sen !Enflasyon farkı
Sözlük
Son Haberler
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!Ömer Çelik: Özgür Özel'in Üslubu Meşru Siyasetin DışındaMHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildiKırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat ettiMSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak
Editörün Seçimi
Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen