28 Ağustos 2025 11:51
Sus pus kabullenilecek mi bu zam?

Forumdaki arkadaşlar enflasyon farkı kırıntısı peşinde düşmüş kaç yaşındasınız siz? Geleceğiniz, çocuğunuz, aileniz bunların geçimini nasıl sağlayacaksınız! UYANIN konuyu gündemde tutun ve tepkinizi gösterin.

Önce hakkınızı savunmayan sendikalardan istifa edin


28 Ağustos 2025 12:03
Öyle deme kardeşim. Enflasyondan daha kıymetli şeyler var. Mesela; Su bardağı, takvim, telefon şarjı, termos vs.

28 Ağustos 2025 12:15

Doğru üstad. Su bardağı ve kulaklık önemli şeyler. Memurun egosunu tatmin etmesi gerek(!) Bardaklar kafalarında kırılmış haberleri yok.

