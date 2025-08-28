KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


28 Ağustos 2025 12:33
MÜLAKAT SONUÇLARI

Arkadaşlar TEİAŞ mülakat sonucundan hala ses seda yok kurum yakında personel alınacağını unutup konuyu kapatacak heralde :D 3 ay oldu mülakata gireli.

Çok Yazılan Konular

DHMİ için elektronik mi mekatronik mi?GSB Koruma güvenlik

Sözlük

ginkgo biloba 1 onur tamburacı 1 ATM'deki sarı tuş 2 dünyayı hormonlar mı yönetiyor 1 herhangi bir üniversiteye yerleşemediğini görmek 3 baltalı ve bıçaklı iskoç kız 1 Bugün olanlar 3 trabzon 1 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 1 ahiret suali sormak 1

Son Haberler

15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!Ömer Çelik: Özgür Özel'in Üslubu Meşru Siyasetin DışındaMHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildiKırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat ettiMSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen