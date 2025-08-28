Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
28 Ağustos 2025 13:17
Mobing

Arkadaşlar benden önce nokta nöbet yerine sabahtan akşama kadar 2 kişi yazılıyordu biri öğlene kadar sonra diğeri gelip öğlenden akşama kadar tutuyor sonra beni tek başıma sabahtan akşama kadar yazdılar itiraz ettim komser kabul etmedi onada emir gelmiş beni tek yazıp sürekli denetlenecekmişim kesintisiz nasıl 11 saat neöbet tutucam dedim idare et şimdilik sonra bakacağız sonra dedi tuvalet için nöbet yerinin karşısındaki evimi kullanmamı söyledi ilçe amiri gelip beni görmeyince nerdesin dedi durumu anlattım ama bana görev yeri terkten rapor tutulmuş rahatsızlığımdan dolayı tuvaleti kullanıyordum ve sonra hastaneye gittim kronik rahatasılgım olduğu için komserde biliyordu ama beni savunmak yerine haberim yok demiş ayrıca hastanede tedavi gördüm 2 saat serum ilaç komser aradı rapor alma senin yerine başka memur çektim dedi ama bana görev yeri terkten rapor yazıldığını 5 gün sonra öğrendim ben mobingten dolayı şikayetçi olmak istiyorum ne yapmam lazım


Şikayetçi olsan da bir şey çıkmayacak ama mahkemeye başvurabilirsin it iti ısırmaz

