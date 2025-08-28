Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


28 Ağustos 2025 14:54
2025 tsk Eylül atamaları Hk.

2025 TSK Eylül atamaları ne zaman açıklanacak


KKK.ESKR
Aday Memur
28 Ağustos 2025 14:55

Geçen yıl ağustos atamaları olarak açıklandı doğru mu


Halkadami89
Şef
28 Ağustos 2025 17:16
Dz.K.K. suyun başındakiler de yazsınlar buraya.

Sailor060606
Aday Memur
30 Ağustos 2025 16:35
Suyun başındaki tüm personel biliyormuymuş bu bilgiyi ? Öyleyse vardır bi tanıdığınız Dz.K.K'da sorun hemen söylesin
Halkadami89, 2 gün önce
Dz.K.K. suyun başındakiler de yazsınlar buraya.
