28 Ağustos 2025 15:04
Sağlık bakanlığı farklı kurumda çalışan eşin yanına gitmeye red verdi

Merhaba arkadaşlar. Ben Tarım Bakanlığı'nda kadrolu veteriner

hekimim. Eşim Sağlık Bakanlığında kadrolu sağlık teknikeri. Temmuz ayında iller

arası yer değişikliğinden Mersin iline atandım. Eşim Mardin de çalışıyor. Eş durumu

tayini istedik red verdiler. Ben daha mersinde 20 gün oldu çalışıyorum. Gerekçe

Tarım Bakanlığı ile koordinasyon yapılmış benim de Mardin iline eş durumu

istememde bir mahsur yokmuş. Mahkeme süreci başlayacak. Başka bir önerisi olan

var mı? Ne yapabiliriz?

