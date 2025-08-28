PROMOSYON İÇİN SON GÜN ?

Her yerde farklı bir miktar ve tarih var. Artık bıkkınlık geldi. Bakanlık neden herkesin dört gözle beklediği bir olayda bu kadar sessiz kalır anlamakta zor. 117 bin TL ve yarın (Cuma) açıklanacağına dair söylentiler diğerlerine göre daha güçlü arkadaşlar hakkımızda hayırlısı olsun.

Her yerde farklı bir miktar ve tarih var. Artık bıkkınlık geldi. Bakanlık neden herkesin dört gözle beklediği bir olayda bu kadar sessiz kalır anlamakta zor. 117 bin TL ve yarın (Cuma) açıklanacağına dair söylentiler diğerlerine göre daha güçlü arkadaşlar hakkımızda hayırlısı olsun.