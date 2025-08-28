Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Ağustos 2025 15:58
PROMOSYON İÇİN SON GÜN ?
Her yerde farklı bir miktar ve tarih var. Artık bıkkınlık geldi. Bakanlık neden herkesin dört gözle beklediği bir olayda bu kadar sessiz kalır anlamakta zor. 117 bin TL ve yarın (Cuma) açıklanacağına dair söylentiler diğerlerine göre daha güçlü arkadaşlar hakkımızda hayırlısı olsun.

kenandere
Aday Memur
28 Ağustos 2025 16:04

neden son gün, yarına kadar yapılmasımı gerekliydi bu ihalenin.


izmirliİKM3535
Aday Memur
28 Ağustos 2025 16:27

yarın saat 15:00 gibi duyumlar aldım.


kpsscalisangenc
Şef
28 Ağustos 2025 16:43

Anlaşma 1 eylülde kendiliğinden sona erecek. Yani pazartesi günü bitmiş oluyor vakıfbank sözleşmesi.


Bayisimsiz
Memur
28 Ağustos 2025 16:43
Bugün duyurusu yapılır mı ?
kpsscalisangenc, 1 dk. önce

Anlaşma 1 eylülde kendiliğinden sona erecek. Yani pazartesi günü bitmiş oluyor vakıfbank sözleşmesi.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikHakem Kurulu Kararı ile Adalet bakanlığı son KazanımlarıSosyal hizmet ünvan değişikliği kaynakKredi borcu hkİlk yargıdan idare mahkemesine geçiş15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar 2024 Yılı Cte Kar Payıİnfaz ve koruma memurlarıÜnvan değişikliğiCTE Genel Müdürlüğü personeline sahip çıkmalı..

Sözlük

kenger sakızı 3 bilim dünyası 1 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 2 dünyayı hormonlar mı yönetiyor 2 baltalı ve bıçaklı iskoç kız 1 Bugün olanlar 5 herhangi bir üniversiteye yerleşemediğini görmek 4 trabzon 2 ATM'deki sarı tuş 3 abbas güçlü 1

Son Haberler

Komisyon, İş Dünyası ve sendikaları dinleyecekMerkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı33 yaşındaki kadın mide ameliyatı sonrası öldü, aile hastaneyi bastıYÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu'Namusunu temizledim' diyerek ev sahibini bıçaklayan çocuk tutuklandı

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen