Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


28 Ağustos 2025 17:05
Eş tayini mahkemeye verilirse

Eşim istanbulda röntgen teknikeri bende mardinde , eşimin bir yılı doldu ama eş tayinine Bölgelerden dolayı red alıyoruz , mahkemeye verirsem değişen bir şey olur mu ?

Çok Yazılan Konular

Farklı Kamu Kurumu Eş TayiniYeni atama yönetmeliği mağdurlarıSizce hangi bölümü tercih etmeliyimTeşvik ek ödemesi2025 Ünvan değişikliği TDSAlt bölge tayinleriTeşvik bordro'da gariplik, 1900 TL üstü hak ediş, yatan 260 TLSüt izni kullanana ekstra mesai yazılır mı?Sendika istifaSağlık bakanlığı farklı kurumda çalışan eşin yanına gitmeye red verdi

Sözlük

Bugün olanlar 3 çocuğu sanayiye vermek 1 onur tamburacı 1 Hz.Süleyman'a Ait Eşsiz Amulet 1 trabzon 2 kenger sakızı 3 düğün terörü 2 dünyayı hormonlar mı yönetiyor 2 baltalı ve bıçaklı iskoç kız 1 bilim dünyası 1

Son Haberler

Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktıWilfried Singo, Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi olduTEKNOFEST Mavi Vatan İnsansız Deniz Altı Aracı Yarışması başladıAkarca: Devletimiz vatandaşın en kısa şekilde hakkına kavuşmasını istiyorErdoğan: Savunma sanayimiz her alanda destan yazıyor

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen