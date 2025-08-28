Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Ağustos 2025 17:51
Psikiyatriden malulen nasıl emekli olabilirim?

10 yıl özel + 5 yıldır MEB de öğretmenim.

Psikolojik, maddi ve manevi olarak çökmüş içindeyim.

Ağır bir depresyon geçiriyorum.

Anksiyetem tavan yaptı.

İletişim becerilerimi yitirdim.

Yakın bir geçmişte babam vefat etti.

Boşanma

Maddi ve manevi sorunlar, borçlar

Psikolojik, mental iyi olarak kendimi iyi hissetmiyorum.

Yaşam enerjimi tamamen kaybettim.

Tükenmiş bir vaziyetteyim.

Hayatımda pozitif hiç bir şey yok

Pazartesi iş başı yapamayacak durumdayım.

Nasıl malulen emekli olabilirim.

15 yıl sigortam var.

