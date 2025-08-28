Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
28 Ağustos 2025 18:02
Psikiyatriden malulen nasıl emekli olabilirim?

10 yıl özel + 5 yıldır MEB de öğretmenim.

Psikolojik, maddi ve manevi olarak çökmüş içindeyim.

Daha önce psikiyatrik bir süreç geçirdim.

Ağır bir depresyon geçiriyorum.

Anksiyetem tavan yaptı.

İletişim becerilerimi yitirdim.

Yakın bir geçmişte babam vefat etti.

Boşanma

Maddi ve manevi sorunlar, borçlar

Psikolojik, mental iyi olarak kendimi iyi hissetmiyorum.

Yaşam enerjimi tamamen kaybettim.

Tükenmiş bir vaziyetteyim.

Hayatımda pozitif hiç bir şey yok

Pazartesi iş başı yapamayacak durumdayım.

Nasıl malulen emekli olabilirim.

15 yıl sigortam var.


28 Ağustos 2025 18:20
Abicim çok geçmiş olsun. Sorunuzun cevabını bilmiyorum. Allah yardımcınız olur inşallah demek için yazayım dedim. Umarım kurtulursunuz bu bataktan.

28 Ağustos 2025 18:24

Temel Şartlar

Sağlık Raporu: SGK tarafından yetkilendirilen hastanelerden en az %60 oranında çalışma gücü kaybı olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu almak.

- Sigortalılık Süresi: En az 10 yıl sigortalı olmak (siz 15 yıl ile bu şartı sağlıyorsunuz).

- Prim Gün Sayısı: En az 1800 gün prim ödenmiş olması (yaklaşık 5 yıl).

- Hastalık Zamanı: Maluliyete neden olan sağlık sorununun, sigortalı olduktan sonra ortaya çıkmış olması.

- Başkasının Sürekli Bakımına Muhtaçlık: Bu durumda 10 yıl şartı aranmaz, yine 1800 gün prim yeterlidir.

Başvuru Süreci

1. Aile hekimi veya uzman doktor aracılığıyla durumunuzu belgeleyen tıbbi raporlarınızı toplayın.

2. SGK?ya yazılı başvuru yapın (çalışıyorsanız işvereniniz üzerinden, çalışmıyorsanız doğrudan).

3. SGK sizi yetkili hastaneye sevk eder ve sağlık kurulu raporu düzenlenir.

4. SGK Sağlık Kurulu raporu inceler ve maluliyet kararını verir.

5. Onaylanırsa, malullük aylığınız başvuru tarihini takip eden ay başından itibaren bağlanır.

Önemli Notlar

- Malulen emeklilikte çalışma hayatına devam edemezsiniz; aksi hâlde maaş kesilir.

- Rapor oranı %60?ın altında çıkarsa, itiraz hakkınız var.

