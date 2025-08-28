Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


28 Ağustos 2025 18:05
Genel müdürlüğe bağlı birimlere tayin

Arkadaşlar merhaba bu genel müdürlüğe bağlı birimlere tayin işi nasıl oluyor. Geçen seneye kadar tercih edilebiliyordu direk polis okullari kriminal vs bu sene modüllerde de açılmadı sadece iller açıldı. Atıyorum bir polis okuluna fln gitmek istesek nasıl olacak.

