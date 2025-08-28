Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


28 Ağustos 2025 19:40
Devlet memurlugundan çıkarılma istemi

devlet memurlugundan çıkarılma istemi ile sevk edildim ydkya formu inceledim ama sormak istedim bu aşamada avukat tutanlar veya tutmayanlar neler yasadi surecle ilgili etkisi oldumu


FırençeskoTotti
Aday Memur
28 Ağustos 2025 19:49
Konu nedir? Ne oldu da memurluktan çıkarılmak için sevk edildiniz? Bunları yazın ki yardımcı olabilelim.

OSMAN808056
Aday Memur
28 Ağustos 2025 19:50
8 saniye tekil aranma (faks numarasi cikti orgutsel irtibat yok) 17/25 aralik oncesi 2012 tanik beyani 1.5 ay evde kalma seklinde
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Hukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarYd red Memur ve Öğretmenlere Disiplin Affı Getirmeyenlerin Amacı ?Yüksek Disiplin Kurulu Adalet BakanlığıGörevden uzaklaştırma sona erdiği taktirde hagb alsa bile maaşından kesilen para geri ödenir miDevlet memurlugundan çıkarılma istemiNe tavsiye edersiniz ?Arşiv araştırması beraat kararı

Sözlük

ginkgo biloba 1 düğün terörü 2 ATM'deki sarı tuş 3 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 2 dünyayı hormonlar mı yönetiyor 2 trabzon 2 herhangi bir üniversiteye yerleşemediğini görmek 4 baltalı ve bıçaklı iskoç kız 1 Bugün olanlar 3 Hz.Süleyman'a Ait Eşsiz Amulet 1

Son Haberler

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olduBakan Kacır: Türk milleti karada olduğu gibi denizlerde de çok güçlüGiresun'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü12 yaşındaki çocuk annesini kurtarmak için babasını bıçakladıRestorandaki cinayetin nedeni kayıp cep telefonu iddiası: 3 tutuklama

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen