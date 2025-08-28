Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmen çocuklarına KYK önceliği var mı?

tek maaş öğretmen çocuklarına kyk yurdu cıkma ihtimali ne var mı. veya çıkmaz mı. unıversıte erkek öğrenci.


mhmet22
Aday Memur
28 Ağustos 2025 21:22

Yok


berduş.
Aday Memur
28 Ağustos 2025 21:28
çıkma şansı?

yorguntarihçi
Genel Müdür
28 Ağustos 2025 21:47

Hocam yerine göre ihtimal var. Muhtemelen yedek başlar sonra asıl yerleştirme olabilir en kötü

786786
Memur
28 Ağustos 2025 21:54

2 tanıdığıma da çıktı. ayrıca sadece kyk değil bazı devlet üniversitelerinin ayrı devlet yurtları var mesela ankara üniversitesi onlara da bakın

