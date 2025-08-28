Kimse bilmiyor mu hangi genel idare hizmetlerine artı 10 puan verildi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Maaşa uygulanan Enflasyon farkı uygulaması 2026-27'de de devam edecek.Enflasyon Farkı nasıl hesaplanırSon 6 aylık enflasyon %8,9 ile %9,4 arasında olacak!!2026 Ocak ZammıArazi Tazminatları yok artık2026'da yüzde 11'e enflasyon eklenecek mi. Şimdi yorumlarda herkes farklı şeyler yazacak .Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?2026 yılı birinci dönem için 1000 TLGenel İdari Hizmetler (GİH) Kazanımlarını Açıkla Büro Memur-Sen !Enflasyon farkı
Sözlük
Son Haberler
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağızBakan Bolat'tan 'enflasyon' açıklaması: 15 aydır geriliyor33 yaşındaki kadın mide ameliyatı sonrası öldü, aile hastaneyi bastıBoğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtarmaya çalışan öğretmen, dalgalara kapıldıYerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Editörün Seçimi
Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen