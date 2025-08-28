Meb öncesi 657 hizmetlerinUzman ve başöğretmenlikte sayilmasi için çalışma grubu

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Eğitim-iş Sendikası hakkındaki görüşleriniz.Hâlâ devam mı sendika üyeliğine? Size, bize herşey müstehak.Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuBranş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiNasıl sendika değiştirilir?Kamu-sen den istifa ettim Aile Mazereti kadronun bulunduğu yere mi, geçici görev yerine mi olur?Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.İlk defa müdür yardımcılığı yapacağım. Nelere dikkat etmeliyim?Psikiyatriden malulen nasıl emekli olabilirim?
Sözlük
Son Haberler
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdıTarım aracı ile 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklamaHakan Çakır cinayeti: Zanlılar gözaltındayken hastaneden kaçmışEğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Editörün Seçimi
Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen