Teknisyenin Ön Lisansa ek Lisans sonrası kademe derece ilerlemesi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Maaşa uygulanan Enflasyon farkı uygulaması 2026-27'de de devam edecek.Enflasyon Farkı nasıl hesaplanır2026 Ocak ZammıArazi Tazminatları yok artıkSon 6 aylık enflasyon %8,9 ile %9,4 arasında olacak!!Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Artık enflasyon farkını sormayınTahmini 2025 ocak zammı ?Ocak 2026Kamu-sen den istifa ettim
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi