Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
29 Ağustos 2025 01:40
Teknisyenin Ön Lisansa ek Lisans sonrası kademe derece ilerlemesi
Merhaba 2018 yılında sözleşmeli Teknisyen olarak göreve başladım. 2023 yılında kadromu aldım. Kadroyu aldıktan sonra alanımda ön lisans bitirdim ve intibak yaptırdım. Şuan 6/1 kademe derecem. Bu sene Dgs ile alanım dışı Kamu yönetimi Lisans tamamladım. Kademe derecem nasıl hesaplanır. Kurumdaki personel ile ilgili çalışanlar bu konularda genelde yokuşa sürüyor. Ek dosya olarak dilekçede kuruma ne verebilirim yada nasıl bir yol izlemeliyim var mı başına gelen böyle bir olay?

