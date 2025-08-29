Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
29 Ağustos 2025 07:21
Eş durumu
Ben il merkezine bağlı bir köyde öğretmenim eşim il merkezinde, yarı yıl tatilinde eş durumu yapabilir miyim

bahçesaray
Şef
29 Ağustos 2025 08:40
isteye bilirsin ( ama o günkü kılavuza bakmak lazım)
