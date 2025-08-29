Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı ve Vakıfbank ın Personele verdiği değer..

merakla beklenen gün geldi. kapalı kapılar ardında ne pazarlıklar yapıldı bilemeyiz. ama personele layık görülen promosyonu öğreneceğiz.. ona göre de bundan sonra bizde gereken özen ve değeri göstereceğiz... son 24 saat bakanın yaptığı görüsmelere bakarsanız zaten yaptığı işi ve önemimizi daha iyi anlarsınız...sanki Adalet bakanı değil barkın milletvekili...

