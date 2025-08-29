Gündem \ Spor
Editörler : supporters.alex 10


29 Ağustos 2025 09:28
Beşiktaş 2125 yılına kadar kapitülasyon ödeyecek..

Lozan'ı İnönü imzaladı. Beşiktaş Lausanne'ye İnönü Stadı'nda 1-0 yenilerek elendi.

28 Ağustos 2025 Lausanne Antlaşması'nın Maddeleri:

1-) Beşiktaşlılar İsviçre'de azınlık sayılacak.

2-) Beşiktaş kapitülasyon ödeyecek.

3-) Düyun-u Umumiye Borçlar Kanunu çıkarılacak.

4-) Sergen'in yarış atları açık artırmayla satışa çıkarılacak.

5-) Çarşı grubu maça giderken boğazları kullanamayacak.


bekarmemur74
Aday Memur
29 Ağustos 2025 11:03

ne kadar saçma bir başlık ve içerik,

