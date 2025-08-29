Kamu Personeli \ Akademik Personel
Uygulamalı birim öğretim görevliliği hk.

Merhaba,

Bir enstitüye bağlı araştırma merkezinde sözleşmeli laboratuvar sorumlusu olarak çalışıyorum. Öğretim görevliliğine geçiş durumum söz konusu ancak enstitüde eğitim dili ingilizce. Şimdi şurada kafa karışıklığı oluşuyor ben ders vermeyeceğim uygulamalı birim öğretim görevlisi olarak alınacağım. Benim de 85 dil şartını sağlamam gerekiyor mu? Yönetmelikte bununla ilgili net bir cümle yok. Benim çalışacağım alan dille ilişkili bir alan değil laboratuvarda araştırmalar için hizmet veriyorum. Üniversitemin yönetmeliğinde de bununla ilgili bir detay yok.

(4) adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı yükseköğretim kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (değişik ibare:rg-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

