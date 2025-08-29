Uygulamalı birim öğretim görevliliği hk.

Merhaba,

Bir enstitüye bağlı araştırma merkezinde sözleşmeli laboratuvar sorumlusu olarak çalışıyorum. Öğretim görevliliğine geçiş durumum söz konusu ancak enstitüde eğitim dili ingilizce. Şimdi şurada kafa karışıklığı oluşuyor ben ders vermeyeceğim uygulamalı birim öğretim görevlisi olarak alınacağım. Benim de 85 dil şartını sağlamam gerekiyor mu? Yönetmelikte bununla ilgili net bir cümle yok. Benim çalışacağım alan dille ilişkili bir alan değil laboratuvarda araştırmalar için hizmet veriyorum. Üniversitemin yönetmeliğinde de bununla ilgili bir detay yok.