Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Ağustos 2025 11:19
Promosyon

Promosyon bugün yatar mı hesaplara


katipovic
Aday Memur
29 Ağustos 2025 11:20

aynen listeler bankadaymış sisteme yüklemişler saat 13.00'ten sonra hesaplara geçecek


fatpın
Şube Müdürü
29 Ağustos 2025 11:22
çok güldüm ya
katipovic, 41 dk. önce

aynen listeler bankadaymış sisteme yüklemişler saat 13.00'ten sonra hesaplara geçecek


kayafatih
Şef
29 Ağustos 2025 11:24

Ciddi misin reis daha adamlar sonuçlandırmadı hicbirseyi bugün :)


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
29 Ağustos 2025 11:25

Fenerbançe şampiyon olduğu gün hesabına yatar :)


Sahipsizmemur06
29 Ağustos 2025 11:28

Mayısi bulur o zaman:):))

ArDıL_1905, 36 dk. önce

Fenerbançe şampiyon olduğu gün hesabına yatar :)


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
29 Ağustos 2025 11:30

Mayıs:) ben 2050 den önceyi zor görüyorum :)

Sahipsizmemur06, 33 dk. önce

Mayısi bulur o zaman:):))


Sahipsizmemur06
29 Ağustos 2025 11:30

Ciddi değilim de bu değersizlik sessizlik saçmalık yüzünden kafayı yedim :)

kayafatih, 37 dk. önce

Ciddi misin reis daha adamlar sonuçlandırmadı hicbirseyi bugün :)

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikHakem Kurulu Kararı ile Adalet bakanlığı son Kazanımları15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar Sosyal hizmet ünvan değişikliği kaynakKredi borcu hkPromosyonÜnvan değişikliğiCTE Genel Müdürlüğü personeline sahip çıkmalı..Mübaşirlikten katipliğe geçişAdalet Bakanlığı ve Vakıfbank ın Personele verdiği değer..

Sözlük

Bugün olanlar 3 Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayanması 3 herhangi bir üniversiteye yerleşemediğini görmek 5 trabzon 3 buzul çağı fosilleri 1 kenger sakızı 4 günaydın sözlük 2 düğün terörü 2 karaciğerde fetüs 1 2026 Emlak Vergisi Artışları ve Dava Açamama Rehberi 2

Son Haberler

2025 - 2026 Eğitim Öğretim Yılı Okula Uyum Uygulamalarına İlişkin Kılavuzlar YayımlandıÇekmeköy'de jandarma aracına çarpan tırın sürücüsü gözaltına alındıHeyecanla 1 Eylül'ü bekleyen balıkçılar yeni sezondan umutluTEKNOFEST Mavi Vatan halk ziyaretine açıldı30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi