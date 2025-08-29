Gündem \ Satılık ve Kiralık Tüm İlanlar
29 Ağustos 2025 11:31
kuzey egenin incisi manisa somada 4300m2 zeytin tarlası satılıktır

kuzey egede soma da şehre 10 dk mesafede içinde 150 adet zeytin ağacı bulunan içinde artezyen ruhsatlı su kuyusu ve güneş enerji sistemi bulunan tarlamaız prefabrik ve bağ evi yapmaya uygun boş yeri bulunan tarlamız satılıktır.tarlamaız dikiliye ve ayvalık merkeze 1 saat mesafede dir.mükemmel bir yatırım fırsatı tarlamızı sağlık sorunlarımdan dolayı satmak zorunda kaldım. herhangi bir sıkıntısı yok tur.zeytinin verim yılında 650 kg zeytin yağı hasatı yapılmıştır. alacak kişiye hayırlı olsun.fiyat 4.250.000 tl dir

