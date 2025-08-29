FRIGO Frigo Pak Gıda Hisse Senedi Haber ve Yorumları

Kullanıcı Uyar
Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayanması 3 günaydın sözlük 2 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 2 buzul çağı fosilleri 1 karaciğerde fetüs 1 ATM'deki sarı tuş 4 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 1 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 3 2026 Emlak Vergisi Artışları ve Dava Açamama Rehberi 2 baltalı ve bıçaklı iskoç kız 1
2025 - 2026 Eğitim Öğretim Yılı Okula Uyum Uygulamalarına İlişkin Kılavuzlar YayımlandıÇekmeköy'de jandarma aracına çarpan tırın sürücüsü gözaltına alındıHeyecanla 1 Eylül'ü bekleyen balıkçılar yeni sezondan umutluTEKNOFEST Mavi Vatan halk ziyaretine açıldı30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi