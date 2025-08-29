Gündem \ Ekonomi
Editörler : Lanet


29 Ağustos 2025 12:00
LINK - Link Bilgisayar Hisse Senedi Haber ve Yorumları

Mikro mini ve büyük boy bilgisayar sistemleri için özel ve paket programlar üretimi ve satışı. Bunun yanında bilgisayar sigortacılığı, turistik tesis kurmak, inşaat proje imalatı, yurtiçi yurtdışı nakliyecilik, genel yayıncılık yapmak da Şirket?in diğer faaliyet konuları kapsamındadır.

----------------------------------------------------------------------------

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.


ecoekonomist
Aday Memur
29 Ağustos 2025 12:01

Link Bilgisayar'ın %4.000 oranındaki bedelsiz artırım kararı aldı

