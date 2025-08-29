Otel veya Apart kayıtları atanmaya engel midir

bu kadar cahilce soru sormak memur olmaya engel olmalı. Sen ve O reşitse ne neyi etkileyebilir. Devlet senin uçkurunun peşinde değil merak etme. Şu anda şeriat hukuku da yasa olarak uygulanmadığına göre.

bu kadar cahilce soru sormak memur olmaya engel olmalı. Sen ve O reşitse ne neyi etkileyebilir. Devlet senin uçkurunun peşinde değil merak etme. Şu anda şeriat hukuku da yasa olarak uygulanmadığına göre.