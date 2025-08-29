Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Otel veya Apart kayıtları atanmaya engel midir

merhabalar bikaç sene öncesine dair kız arkadasimla apart ta kalmistim. bu memur olarak atanmaya engel midir?

kulaktan dolma bilgiler değil gerçekten tecrübesi olan kişiler yazarsa memnun kalırım.


asavran09
Aday Memur
29 Ağustos 2025 12:12
apartmanı kızı kesip bicmedin herhalde hiç bisey olmaz bende kaldım sayısız

hamaddah
Aday Memur
29 Ağustos 2025 12:16

kız arkadaşımdı o zamanlar. çok uzun süre değil zaten bikaç günlüktü. ama internette olabilir diyen avukatların videosunu görünce anlam veremedim. atandın mı sen?

asavran09, 2 saat önce
apartmanı kızı kesip bicmedin herhalde hiç bisey olmaz bende kaldım sayısız

asavran09
Aday Memur
29 Ağustos 2025 12:17
8 yıldır meslekteyim..dostum ne sıkıntısı olacak reşit her insan herseyi yaşayabilir kimse bisey diyemez buna
hamaddah, 2 saat önce

kız arkadaşımdı o zamanlar. çok uzun süre değil zaten bikaç günlüktü. ama internette olabilir diyen avukatların videosunu görünce anlam veremedim. atandın mı sen?


hamaddah
Aday Memur
29 Ağustos 2025 12:18

peki bu video çekipte doğrudan etkiler diyen avukatlar neye dayanarak bunu konuşuyorlar acaba? ve atanmadan önce kalmıştın değil mi?

asavran09, 2 saat önce
8 yıldır meslekteyim..dostum ne sıkıntısı olacak reşit her insan herseyi yaşayabilir kimse bisey diyemez buna

asavran09
Aday Memur
29 Ağustos 2025 12:18
neye istinaden etkiler diyo? evet atanmadan önce?
hamaddah, 2 saat önce

peki bu video çekipte doğrudan etkiler diyen avukatlar neye dayanarak bunu konuşuyorlar acaba? ve atanmadan önce kalmıştın değil mi?


hamaddah
Aday Memur
29 Ağustos 2025 12:21

ilgili videoyu dm den gönderdim, açıklamıyor sadece etkiler diyor

asavran09, 2 saat önce
neye istinaden etkiler diyo? evet atanmadan önce?

ardabeyy
Şef
29 Ağustos 2025 14:08
bu kadar cahilce soru sormak memur olmaya engel olmalı. Sen ve O reşitse ne neyi etkileyebilir. Devlet senin uçkurunun peşinde değil merak etme. Şu anda şeriat hukuku da yasa olarak uygulanmadığına göre.
