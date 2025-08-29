Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Müdür yardımcılığı istifa süreci nasıl işliyor?

Geldim 1 ay çalıştım, müdür ile anlaşamadım ve istifa ediyorum. 37/A haberim var, eski okuluma geri gönderileceğim. Bu süreç yaklaşık kaç gün sürer? Bu durumu yaşayan bir meslektaşımız tecrübelerini paylaşabilirler mi?


albatros52
Memur
29 Ağustos 2025 14:55
Dilekçe ile gönderilir. Okulunuz boş ise 3 ila 10 arası atama olur.

mıcheal owen
Daire Başkanı
29 Ağustos 2025 16:30

Okul boş ise gittikten sonra okula kim bakıyor bu durumda

albatros52, 4 saat önce
Dilekçe ile gönderilir. Okulunuz boş ise 3 ila 10 arası atama olur.
