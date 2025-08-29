Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
29 Ağustos 2025 12:38
Müdür yardımcılığı istifa

Geldim 1 ay çalıştım, müdür ile anlaşamadım ve istifa ediyorum. 37/A haberim var, eski okuluma geri gönderileceğim. Bu süreç yaklaşık kaç gün sürer? Bu durumu yaşayan bir meslektaşımız tecrübelerini paylaşabilirler mi?

