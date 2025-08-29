Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
29 Ağustos 2025 13:07
Yine yeniden ve son kez soruyorum

Arkadaşlar merhaba. Daha öncesinde yine konu başlığı açmıştım. 25 yaşında kendi şehrinde gsb de büro personeli olarak çalışıyorum. Ekimde 2 yılım dolacak. Kit hep istiyorum bu yönetişim reformu fln hep kafamı karıştırdı. 2026 sınavına çalışmak istiyorum. Şansım var mıdır değer mi ? (Bundan 2 3 ay öncede sordum hep kusura bakmayın ama kafam hep karışık ya da çalışmaya cesaretim yok ) Bu arada siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunuyum.


nesli521
Aday Memur
29 Ağustos 2025 13:36

Kit çalışanlarından tavsiye istiyorum


fakir.adam
Şube Müdürü
29 Ağustos 2025 14:12

değer tabiki


nesli521
Aday Memur
29 Ağustos 2025 14:17

teşekkürler

fakir.adam, 30 dk. önce

değer tabiki

