Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Ağustos 2025 13:25
Norm fazlası resen atama yapılır mı?

İlçe grupları arasında yapılan norm ataması ve resen atama sonrasında il genelinde tercih yapmayan öğretmene resen atama yapılır mı


rasaymemur
Aday Memur
29 Ağustos 2025 14:15

yaparlar


el elif
Aday Memur
29 Ağustos 2025 15:38
yaptılar bile

derdnz
Aday Memur
29 Ağustos 2025 16:07

İlçe grupları içinde resen yaptılar il genelinde nasıl olacak 350 400 km uzaklıkta okullar var

el elif, 6 saat önce
yaptılar bile

Memleketinogretmeni
Genel Müdür
29 Ağustos 2025 21:24

Yakın ilçe grupları arasında yapılacak.Her iki eş de öğretmense ihtiyaç olan yerde birleştirecekler.

derdnz, 5 saat önce

İlçe grupları içinde resen yaptılar il genelinde nasıl olacak 350 400 km uzaklıkta okullar var

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eğitim-iş Sendikası hakkındaki görüşleriniz.Psikiyatriden malulen nasıl emekli olabilirim?Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuBranş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiNasıl sendika değiştirilir?Kamu-sen den istifa ettim Meb öncesi 657 hizmetlerinUzman ve başöğretmenlikte sayilmasi için çalışma grubuHâlâ devam mı sendika üyeliğine? Size, bize herşey müstehak.Aile Mazereti kadronun bulunduğu yere mi, geçici görev yerine mi olur?Psikiyatri geçmişi öğretmen güvenlik soruşturmasında sorun yaratır mı?

Sözlük

herhangi bir üniversiteye yerleşemediğini görmek 5 dünyayı hormonlar mı yönetiyor 2 insanı yaşat ki devlet yaşasın 1 Hz.Süleyman'a Ait Eşsiz Amulet 2 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 2 düğün terörü 2 Hazar Denizi 1 2026 Emlak Vergisi Artışları ve Dava Açamama Rehberi 2 baltalı ve bıçaklı iskoç kız 2 veri sahada toplanır 1

Son Haberler

Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!Öğretmenlerden okula renkli dokunuşDenizli'deki orman yangını Aydın'a sıçradıDaha önce işlettiği restorana silahlı saldırı düzenledi: 1 ölüTırın altında kalan bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi