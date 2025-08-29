Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması

Merhaba, iyi forumlar.

10 sene önce yeni reşit olmuşken 1 Mayıs yürüyüşüne katılacakken polis içeri aldı silahsız şekilde yürüyüşe katılmaktan 6 ay hapis verip hagb kararı verdiler. Bu süre fazlasıyla geçti ve başka hiçbir şekilde kaydım vs olmadı. Kesinleşmiş karar ile de hagb düşme kararını verdiler. Seneye kpssye girmek istiyorum. Sizce bu bana problem olur mu?

Memuriyete engel maddelerden birine dahil değil yüz kızartıcı vs yani ama yine de endişem var.