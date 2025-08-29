Vasi kararı ve kredi kredi karti

Değerli meslektaşlarım.Mahkemeden kolay paraya ulaşmamak har vurup harman savurmamak borca girmemek adına kendi adıma gonulu olarak mahkemeden eşimi vasi olarak atadım.Mahkeme kararı bütün resmi kurumlara ve bankalara iletildi.Bazi bankalar hemen hesaplarimi kapati .İlerleyen zamanda bir bankadan vasının haberi olmadan 1.5 milyonluk kredi kartı ve krediler kulandim zamanla sağda solda parayı batirdim.kredileri kapatmak için sagdan soldan borclandim .kredi kartim hariç kredilerini kapatım .şuan resmi olarak 1.2 milyon borcum var..Ve vasım durumu öğrendi .Avukat aracılığıyla bankaya kısıtlı kişiye kredi kredi kartı sağladigi ve bankaya mahkeme kararına uymadığı suç duyurusunda bulunuldu.Sorum şu bu durumda bu borcun ödenmm Şi durumda mahkeme kararı ne olur?

