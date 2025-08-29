Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


29 Ağustos 2025 13:58
Vasi kararı ve kredi kredi karti
Değerli meslektaşlarım.Mahkemeden kolay paraya ulaşmamak har vurup harman savurmamak borca girmemek adına kendi adıma gonulu olarak mahkemeden eşimi vasi olarak atadım.Mahkeme kararı bütün resmi kurumlara ve bankalara iletildi.Bazi bankalar hemen hesaplarimi kapati .İlerleyen zamanda bir bankadan vasının haberi olmadan 1.5 milyonluk kredi kartı ve krediler kulandim zamanla sağda solda parayı batirdim.kredileri kapatmak için sagdan soldan borclandim .kredi kartim hariç kredilerini kapatım .şuan resmi olarak 1.2 milyon borcum var..Ve vasım durumu öğrendi .Avukat aracılığıyla bankaya kısıtlı kişiye kredi kredi kartı sağladigi ve bankaya mahkeme kararına uymadığı suç duyurusunda bulunuldu.Sorum şu bu durumda bu borcun ödenmm Şi durumda mahkeme kararı ne olur?

ardabeyy
Şef
29 Ağustos 2025 14:05
şu bahis kumar illeti olsa gerek. Allah kurtarsın.

rehber2121
Aday Memur
29 Ağustos 2025 14:28
sağolasın.bitcoin işleri diyelim
ardabeyy, 37 dk. önce
şu bahis kumar illeti olsa gerek. Allah kurtarsın.

Brse
Şef
29 Ağustos 2025 14:35

Sana bir şey olmaz. Vasi eşin .bankaya şikayetçi olmuş. Bankaya da bir şey olacagini zannetmem


Brse
Şef
29 Ağustos 2025 14:39

krediyi onaylayan kişide adli olarak ceza alacagini zannetmem. Banka avukatları işi çevirir.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerMazeret ataması 20252025 banka promosyonu2. şark söz verildiği gibi kalkacak mı?Zam hayırlı olsunGih Emeklilik hak.malulen emeklilikÇocuk Eğitim Durumundan Mazeret AtamasıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİzmir Polise Yine Mukavemet

Sözlük

baltalı ve bıçaklı iskoç kız 2 halka hizmet hakka hizmettir 1 çocuğu sanayiye vermek 4 Mühür Kimde İse Süleyman Odur 1 2026 Emlak Vergisi Artışları ve Dava Açamama Rehberi 2 güven kontrole mani değildir cümlesi 1 herhangi bir üniversiteye yerleşemediğini görmek 5 karaciğerde fetüs 1 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 3 Hz.Süleyman'a Ait Eşsiz Amulet 2

Son Haberler

İsrail, Gazze'yi işgalin ilk aşamalarının başladığını duyurduKurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla AlınıyorKerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Ödeneği ne zaman ve ne kadar ödenecek?MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi