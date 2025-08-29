Gündem \ Spor
Editörler : supporters.alex 10


29 Ağustos 2025 14:28
Jose Mourinho'nun bugüne kadar ayrılıklardan kazandığı tazminatlar:

2007 ? Chelsea: 21 milyon ?

2013 ? Real Madrid: 20 milyon ?

2015 ? Chelsea: 14,5 milyon ?

2018 ? Manchester United: 20 milyon ?

2021 ? Tottenham: 21 milyon ?

2024 ? Roma: 3,5 milyon ?

2025 ? Fenerbahçe: 15 milyon ? (iddia)

Böylece Mourinho?nun kariyerinde sadece ayrılıklardan kazandığı paranın toplamı 115 milyon euroyu buluyor.

Haram Olsun...


Sakaryalı540
Şef
29 Ağustos 2025 14:34

Bunu paylaşma amacın nedir ? İkincisi editörün buna engel olmaması nedir ?


Vladimir Harkonnen
Aday Memur
29 Ağustos 2025 14:35

Neden haram olsun bilmiyor muydunuz bu adamın lakabını, ona göre sözleşme yapılması gerekiyordu ne sanıyordunuz ilk yıl şampiyon yapıp ikinci yılda clde güzel sonuçlar elde edip morinyoyu Real Madrid'e bonservisiyle satmayı mi ? Biz ve gsli tarafyarlar ilk günden beri demiyor muyduk bu adamın tazminat canavarı olduğunu ama sağlık olsun inşallah güzel bir teknik adam gelir UEFAda çeyrek final yarı final hatta final gördürür bize.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 4. haftaJose Mourinho'nun bugüne kadar ayrılıklardan kazandığı tazminatlar:Beşiktaş 2125 yılına kadar kapitülasyon ödeyecek..Portekizli hocalar bu ligde başarılı olamıyorAli Koç'un seçim vaadi:

Sözlük

herhangi bir üniversiteye yerleşemediğini görmek 5 Bugün olanlar 3 güven kontrole mani değildir cümlesi 1 Hazar Denizi 1 karaciğerde fetüs 1 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 1 Mühür Kimde İse Süleyman Odur 1 günaydın sözlük 2 ahiret suali sormak 3 veri sahada toplanır 1

Son Haberler

İsrail, Gazze'yi işgalin ilk aşamalarının başladığını duyurduKurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla AlınıyorKerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Ödeneği ne zaman ve ne kadar ödenecek?MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi