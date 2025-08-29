Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
29 Ağustos 2025 14:37
Sendikadan istifa ettim

üyeliğimin bittiğini nereden görebilirim?


emreser08
Aday Memur
29 Ağustos 2025 15:38
bir sonraki bordroda sendika aidat kesintisi ve toplu sözleşme ikramiyesi olmaz üyelik bitince
