Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


29 Ağustos 2025 14:50
tpao ve botaş
TPAO ve botaş gibi kurumlar özelleşirse çalışanlar direkt kamudan atılır mı teiaş gibi havuz sistemi gelmez mi ?

mratanamayan
Memur
29 Ağustos 2025 15:12

teiaş gibi havuza düşemezsin ama kurumdanda atılmak öyle kolay değil bügün bir çalışanı işten çıkarmak için kıdem tazminatı+ihbar tazminatı+8 aylık maaş+izin ücreti hepsi dahil olunca çok masraflı olur kolay kolay kimse çıkarmaz istemez ayrıca buraya yazayım tarihe not olsun botaş ve tpao nun en az 20 yıl özelleşmesi söz konusu bile değil


Amiralinofkesi
Aday Memur
29 Ağustos 2025 15:40

Kapsam içi personel havuza çelişir, kapsam dışı tazminatı alır işten çıkabilir diye biliyorum


Leonardei
Aday Memur
29 Ağustos 2025 16:41
hocam çalışanları mağdur etmelez diye düşünüyorum havuz sistemi sonradan gelme ihtimali var mı
mratanamayan, 2 saat önce

