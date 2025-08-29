Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Ağustos 2025 15:12
Memur-Sen Ali yalçın
Tüm memurların vebaline girdin. memur aç geçim sıkıntısı var çocuklarımızın hakları var helal olmasın

FırençeskoTotti
Aday Memur
29 Ağustos 2025 15:16
Dediğin kişide suç var lakin suçun büyüğü onun sendikasına üye olan memurlarda değil mi? Bir su bardağına ve 500 liraya tüm değerleri ayaklar altına alan memurlar istifa etse, ortalıkta dediğin kişinin adı sanı kalır mı?

FırençeskoTotti
Aday Memur
29 Ağustos 2025 15:17
Pardon, takvim ve telefon şarjını unutmuşum.
FırençeskoTotti, 2 saat önce
Dediğin kişide suç var lakin suçun büyüğü onun sendikasına üye olan memurlarda değil mi? Bir su bardağına ve 500 liraya tüm değerleri ayaklar altına alan memurlar istifa etse, ortalıkta dediğin kişinin adı sanı kalır mı?
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaşa uygulanan Enflasyon farkı uygulaması 2026-27'de de devam edecek.Enflasyon Farkı nasıl hesaplanır2026 Ocak ZammıKimse bilmiyor mu hangi genel idare hizmetlerine artı 10 puan verildiSon 6 aylık enflasyon %8,9 ile %9,4 arasında olacak!!istifa etmeyen kaldi mi ?Arazi Tazminatları yok artıkSus pus kabullenilecek mi bu zam?Artık enflasyon farkını sormayınMadem çekilecektiniz neden katıldınız.

Sözlük

Hz.Süleyman'a Ait Eşsiz Amulet 2 2026 Emlak Vergisi Artışları ve Dava Açamama Rehberi 2 günaydın sözlük 2 Hazar Denizi 1 karaciğerinde 12 haftalık bir bebek taşımak 1 çocuğu sanayiye vermek 4 veri sahada toplanır 1 dünyayı hormonlar mı yönetiyor 2 ahiret suali sormak 3 trabzon 3

Son Haberler

15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklandıTBMM Genel Kurulu 'Gazze' konusunda olağanüstü toplandıAltının kilogram fiyatı 4 milyon 506 bin liraya yükseldiTartıştığı kiracısını sopayla öldürdüBakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi