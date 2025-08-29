Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : supporters.


29 Ağustos 2025 15:31
2025-2026'da Hangi Su Arıtma Cihazı Alınmalı? Test Sonuçlarıyla Doktor Gözünden Rehber

En son yaklaşık 2 yıl önce buradan Su arıtma Cihazları Sağlıklı mı ? Bir Doktor Gözüyle diye deneyimimi paylaşmış Türksu Delux modeli su arıtma cihazıyla ilgili elde ettigim doneleri aktarmıştım. Bayadır foruma girmiyorum ve mesaj kutumda bir sürü teşekkür mesajı birikmiş. İnanın çok mutlu oldum. Birilerine ışık tutmak, kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye yardımcı olmak beni gerçekten onore etti.

Aradan epey zaman geçti, cihaz hâlâ evimde aktif olarak çalışıyor. Hem bir kullanıcı hem de mesleğim gereği suyun kalitesine ve sağlığa etkisine bilimsel gözle bakmaya alışık birisi olarak, güncel durumu ve sahada neredeyse her ay periyodik olarak hastane laboratuvarımızda yaptırdığım testleri ve ileride bilimsel makale olarak yabancı kaynaklarda paylaşmak üzere derlediğim bulguları, ayrıca bu süreçte gözlemlediğim yanlış yönlendirmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Su Analizi ve Ölçümler

Her ay düzenli olarak evde TDS (çözünmüş madde miktarı) ve pH değerini ölçüyorum. Ölçümlerde hâlâ ilk günkü stabiliteyi görmek mümkün:

TDS: 20?30 ppm arası (temiz ve güvenli aralık)

pH: 7.4 ? 8.2 (nötr?hafif bazik, sağlıklı içim)

Ayrıca belirli aralıklarla örnekler alıp hastane laboratuvarında mikrobiyolojik analiz de yaptırıyorum:

Bakteri, mantar ve ağır metal açısından temiz raporları geldi.

Bu değerler, suyun hâlâ biyolojik dengeye uygun olduğunu ve cihazın performans kaybı yaşamadığını gösteriyor. Çayda, kahvede ve yemeklerde tat farkı da oldukça belirgin. Misafirlerimden sıkça ?Suyunuz çok lezzetli? yorumu alıyorum.

2025?te Bilgi Kirliliği

Son dönemde özellikle YouTube ve TikTok videolarında:

Karbonat, tuz veya sirke ile yapılan ev testlerinin hiçbir klinik veya teknik karşılığı yoktur.

Bu tür içerikler tamamen tüketiciyi yanıltmaya ve düşük kaliteli ürünlere yönlendirmeye yönelik pazarlama tuzaklarıdır.


dr.yasmin
Aday Memur
29 Ağustos 2025 15:33

Pazarlama Tuzaklarına Karşı Uyarılar

Sektörde çok fazla uzak doğu menşeli, kalitesiz cihaz görüyoruz. Üstelik bunlar bilindik alışveriş sitelerinde ?kampanya? etiketiyle satılıyor. Fiyatı biraz daha düşük diye bu tarz cihazlara yönelmek, uzun vadede hem sağlığa hem de cüzdana zarar verir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar:

Organik filtreler tercih edilmeli

NSF, CE, ISO 9001 gibi uluslararası sertifikalara sahip ürünler seçilmeli

Servis ağı olan, arkasında kurumsal desteği bulunan markalar tercih edilmeli

Suyun doğasına müdahale etmeyen, gereksiz kimyasal katkısız sistemler öncelikli olmalı

Çocuklu Aileler Özellikle Dikkat Etmeli

Benim için en önemli kısım bu: Eğer evde küçük çocuk varsa, kullanılan suyun kalitesi çok daha kritik hale geliyor.

Gelişme çağındaki çocukların böbrekleri ve bağışıklık sistemi henüz tam olgunlaşmadığı için, ağır metaller veya bakteri yükü yüksek sular uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Ne yazık ki piyasada, ?ucuz? diye alınan sertifikasız cihazlar kısa sürede filtre doygunluğuna ulaşıyor ve suyu arıtmak yerine riske dönüştürüyor.

&#9989; Bu yüzden anne-babaların özellikle organik filtreli, NSF ve CE belgeli cihazlara yönelmesi hayati önem taşıyor.

Sonuç: Sadelik ve Doğallık

Teknoloji sürekli gelişiyor, pazara her gün ?yeni yöntem? adı altında cihazlar çıkıyor. Ancak unutmamamız gereken gerçek şu:

&#128073; İçtiğimiz su, insan fizyolojisinin en temel ihtiyacı.

Suyun doğallığını bozacak her ekleme veya gereksiz karmaşık teknoloji, uzun vadede faydadan çok zarar getirir. O yüzden ben hâlâ sadelikten, organik filtrelerden, belgelenmiş sertifikalardan ve güvenilir markalardan yanayım.

Kendi Deneyimim ve Önerim

2 yılın sonunda gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki:

Türksu arıtma delüx modelinden hala memnunum.

Çevremde aynı cihazı alanlardan da olumsuz bir geri dönüş almadım.

Filtre değişimleri düzenli yapıldığında performans kaybı olmuyor.

Şimdiye kadar ?pişmanım? diyen tek bir kişi bile duymadım.

Doktor Tavsiyesiyle Son Söz

Suyun doğallığından ödün vermeyin.

2?3 kuruş ucuz diye kalitesiz cihazlara yönelmeyin.

Çocuğu olan aileler için bu konu hayati önem taşıyor.

Sağlıkla kalın, suyunuz temiz olsun.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025-2026'da Hangi Su Arıtma Cihazı Alınmalı? Test Sonuçlarıyla Doktor Gözünden Rehber

Sözlük

yağ çekmeyen pişi 1 düğün terörü 2 karaciğerinde 12 haftalık bir bebek taşımak 1 ahiret suali sormak 3 2026 Emlak Vergisi Artışları ve Dava Açamama Rehberi 2 veri sahada toplanır 1 Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayanması 4 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 2 halka hizmet hakka hizmettir 1 trabzon 3

Son Haberler

15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklandıTBMM Genel Kurulu 'Gazze' konusunda olağanüstü toplandıAltının kilogram fiyatı 4 milyon 506 bin liraya yükseldiTartıştığı kiracısını sopayla öldürdüBakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi