2025-2026'da Hangi Su Arıtma Cihazı Alınmalı? Test Sonuçlarıyla Doktor Gözünden Rehber

En son yaklaşık 2 yıl önce buradan Su arıtma Cihazları Sağlıklı mı ? Bir Doktor Gözüyle diye deneyimimi paylaşmış Türksu Delux modeli su arıtma cihazıyla ilgili elde ettigim doneleri aktarmıştım. Bayadır foruma girmiyorum ve mesaj kutumda bir sürü teşekkür mesajı birikmiş. İnanın çok mutlu oldum. Birilerine ışık tutmak, kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye yardımcı olmak beni gerçekten onore etti.

Aradan epey zaman geçti, cihaz hâlâ evimde aktif olarak çalışıyor. Hem bir kullanıcı hem de mesleğim gereği suyun kalitesine ve sağlığa etkisine bilimsel gözle bakmaya alışık birisi olarak, güncel durumu ve sahada neredeyse her ay periyodik olarak hastane laboratuvarımızda yaptırdığım testleri ve ileride bilimsel makale olarak yabancı kaynaklarda paylaşmak üzere derlediğim bulguları, ayrıca bu süreçte gözlemlediğim yanlış yönlendirmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Su Analizi ve Ölçümler

Her ay düzenli olarak evde TDS (çözünmüş madde miktarı) ve pH değerini ölçüyorum. Ölçümlerde hâlâ ilk günkü stabiliteyi görmek mümkün:

TDS: 20?30 ppm arası (temiz ve güvenli aralık)

pH: 7.4 ? 8.2 (nötr?hafif bazik, sağlıklı içim)

Ayrıca belirli aralıklarla örnekler alıp hastane laboratuvarında mikrobiyolojik analiz de yaptırıyorum:

Bakteri, mantar ve ağır metal açısından temiz raporları geldi.

Bu değerler, suyun hâlâ biyolojik dengeye uygun olduğunu ve cihazın performans kaybı yaşamadığını gösteriyor. Çayda, kahvede ve yemeklerde tat farkı da oldukça belirgin. Misafirlerimden sıkça ?Suyunuz çok lezzetli? yorumu alıyorum.

2025?te Bilgi Kirliliği

Son dönemde özellikle YouTube ve TikTok videolarında:

Karbonat, tuz veya sirke ile yapılan ev testlerinin hiçbir klinik veya teknik karşılığı yoktur.

Bu tür içerikler tamamen tüketiciyi yanıltmaya ve düşük kaliteli ürünlere yönlendirmeye yönelik pazarlama tuzaklarıdır.