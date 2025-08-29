Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Ağustos 2025 15:33
Taraflılık yapan ilçe milli eğitim

Küçük bir yere geçen yıl kadrolu müdür yardımcısı olarak atandım yaz boyunca o şehirde durdum okula gidio geldim okul da uzak bu arada 50 km kasaba. İki yardımcı atandık biriniz ortaokul birimiz ilkokul. Bize müdürlüğü birinizin alması lazım dendi. Ben istedim dilekçe verdim. Sonra müdürlükler ayrıldı o arkadaşı ortaokula verdiler benim okuluma ise benden önce vekalet eden öğretmeni verdiler. Kendisi bu arada yaz boyu istifa ediyor kışları idarecilik yapıyor yıllarca bu böyle sürmüş. Bu yıl gene dilekçe verdim. Sürekli milli eğitime gittim geldim, kömürdü odundu işti koşturdum.Yaz boyu buradaydım gene. Fakat ilçe milli eğitim müdürü herhangi bir sebep göstermeksizin gene müdürlüğü tatilde istifa halinde olan öğretmen arkadaşa verdi. İlden şube müdürü, milli eğitim müdürü aradı kendisini. Sendika temsilcim gitti görüştü ben defalarca gittim. Herkese sebep göstermeksizin beni karalayıp diğer öğretmen arkadaşı övüyor. Artık ne yapacağımı şaşırdım. Dilekçeme yanıt verince silsile yoluyla itiraz mı edeyim direk mahkemeye mi başvurayım. Bu kadar adaletsizlik olur mu ?


TomrisKatun
Memur
29 Ağustos 2025 15:34

Yaz boyunca olan proje toplantılarına da ben katıldım bu arada

Toplam 1 mesaj

