29 Ağustos 2025 15:39
4/B sözleşmeli büro personeline memura çay işi yaptırıl mı ?
Büro personeliyim bana çay getir-götür yaptırıyorlar getirmeyeceğimi benim iş tanımımda ve ünvanımda yer almadığını söylediğimde sözleşmemi iptal edeceklerini söylediler bu bu kadar kolay bir şey mi ?

