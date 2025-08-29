4/B sözleşmeli büro personeline memura çay işi yaptırıl mı ?

Büro personeliyim bana çay getir-götür yaptırıyorlar getirmeyeceğimi benim iş tanımımda ve ünvanımda yer almadığını söylediğimde sözleşmemi iptal edeceklerini söylediler bu bu kadar kolay bir şey mi ?

