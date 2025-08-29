Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Cami Halısı Saf Mesafesi

Cami halılarında malumunuz kıyamda duracağımız yerler genelde belirli ve kolaylık sağlıyor. Fakat safların arasındaki mesafelerin dar olması secde ve secdeden kalkılırken zorluklara neden olmakta.

Gerek halı üreticileri ve satın alma ekipleri bu konuda daha dikkatli olursa güzel olur.

