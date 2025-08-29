Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


29 Ağustos 2025 16:12
Tarım Bakanlığı Tayin Hk.

Arkadaşlar ben dördüncü bölgede iki farklı ilçede çalıştım. ilk ilçeye 11 Eylül 2023 de geldim. ikinci ilçeye 2 Eylül 2024 de geldim ve hala çalışıyorum. ikisi de dördüncü bölge ve aynı özellikte. yeni tayin yönetmeliğine göre üst bölgeye ne zaman tayin isteyebiliyorum? İlk çalıştığım ilçede hizmetten sayılıyor öyle değil mi bana yardımcı olur musunuz ? yazım hatası yapmış olabilirim telefonun azizliği kusura bakmayın.


Unıversity
Aday Memur
29 Ağustos 2025 23:31

Sözleşmeli personelsin. 4 yıl çalışmadan asaleti alıp memur olmadan tayin isteyemezsin.

