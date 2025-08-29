tarım bakanlığı tayin

Arkadaşlar ben dördüncü bölgede iki farklı ilçede çalıştım. ilk ilçeye 11 Eylül 2023 de geldim. ikinci ilçeye 2 Eylül 2024 de geldim ve hala çalışıyorum. ikisi de dördüncü bölge ve aynı özellikte. yeni tayin yönetmeliğine göre üst bölgeye ne zaman tayin isteyebiliyorum? İlk çalıştığım ilçede hizmetten sayılıyor öyle değil mi bana yardımcı olur musunuz ? yazım hatası yapmış olabilirim telefonun azizliği kusura bakmayın.

