Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker


29 Ağustos 2025 16:26
Alanya a.k.üni büro pers. alımı

Bi sorum var: bugün alım ilanı yayımlandı şartlarda uyuyor nasipse başvurucam.hangi birimde ne iş yaptıracaklarına dair nereden bilgi alırım.her birimde çalışmak istemiyorum.sitede allküde olan var mı?

Çok Yazılan Konular

4B sözleşmeliden tekrar 4B sözleşmeliye geçme durumuTMO Elektrik teknisyeni ne iş yapar ayrıntılı anlatacak birisi varmıSözleşmeli Geçiş Hk.Sözleşmleli Personel Avukatlık Stajı

Sözlük

yağ çekmeyen pişi 1 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 3 insanı yaşat ki devlet yaşasın 1 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 3 karaciğerde fetüs 1 Bugün olanlar 2 halka hizmet hakka hizmettir 1 herhangi bir üniversiteye yerleşemediğini görmek 5 Mühür Kimde İse Süleyman Odur 1 buzul çağı fosilleri 1

Son Haberler

15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklandıTBMM Genel Kurulu 'Gazze' konusunda olağanüstü toplandıAltının kilogram fiyatı 4 milyon 506 bin liraya yükseldiTartıştığı kiracısını sopayla öldürdüBakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi