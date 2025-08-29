Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Birinci sınıfların şube belirlenmesi hakkında

Merhaba arkadaşlar,çocuğu birinci sınıfa yazdırdık. Okulda sadece 1.sınıf ve numarası yazıyor. Şubesi ve öğretmeni gözükmüyor. Meb yönetmeliğine göre uyum eğitiminden önceki iç iş gününde belirlenmeli yazıyordu. Okula da ulaşamadık. Şubesi belirlenşnce numarasının yanında şubesi de mi yazacak yoksa illa okuldan mı öğrenmemiz lazım


hsnbsn
Şef
29 Ağustos 2025 16:43

ara ara kontrol edin. internete yansıması lazım.


Albatros1202
Aday Memur
29 Ağustos 2025 16:46

15 dk kaldı mesai bitimine bakalım. Numarası yazan yerde sınıf da mı yazacak onu bilmiyorum teşek


jajacoelho
Genel Müdür
29 Ağustos 2025 17:02

bizim okulda öğrenciler şubelere dağıtıldı henüz öğretmeni belirlenmedi

Albatros1202, 24 dk. önce

15 dk kaldı mesai bitimine bakalım. Numarası yazan yerde sınıf da mı yazacak onu bilmiyorum teşek

