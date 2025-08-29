Hangisi mantıklı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : StMngr
Çok Yazılan Konular
2025 Mart dönemi doçentlik başvurularıSizce sonuç olumsuz mu olur?2025 yılı Akademik KadrolarıVakıf üniversitesindeki akademisyene maaş düzenlemesiYüksek lisans mezunuyum araştırma görevlisi olabilir miyimMemuriyetten akademiye geçişte muvafakat alanlarTübitak 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu 2025 1. Dönem
Sözlük
güven kontrole mani değildir cümlesi 1 halka hizmet hakka hizmettir 1 Mühür Kimde İse Süleyman Odur 1 dünyayı hormonlar mı yönetiyor 2 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 2 30 ağustos zafer bayramı 1 veri sahada toplanır 1 buzul çağı fosilleri 1 herhangi bir üniversiteye yerleşemediğini görmek 5 Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayanması 4
Son Haberler
Editörün Seçimi
Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi