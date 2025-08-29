Kamu Personeli \ Akademik Personel
Ben özel üniversitede tezli yüksek lisans kazandım.Okula giderken çalışmamda sorun olmayacak.Ders programını gördüm.Yıllık 160 bin tl ödemesi var.Ayın 5inde de devlet üniversitesinde mülakatım var.Mülakattan sıralamaya girmem için en az 73 almam almam gerek.Ve derslerin açılması için en az 3 kişi kayıt olmuyor.Bu üniversite eve çok uzak.Sürekli staja çağırıyorlar.Kesinlikle çalışmamızı istemiyorlar.Tez döneminde de staj yapıyoruz.Sorun şu ki.Özel üniversitenin kaydı haftaya cuma bitiyor.Bu üniversitenin kayıtları 2 hafta sonra.Ve özele kayıt olsam kayıt sildirme hemen olmuyor ve paramın yarısını geri vermiyorlar.Sizce hangisi mantıklı.Bu arada 3 kişi olmazsa dersler açılmayabilir.

