Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


29 Ağustos 2025 17:42
tpao mülakatı
arkadaşlar tpao mülakatına daha önce giren varsa bilgi verebilirim neler soruluyor bölüm elektrik

Çok Yazılan Konular

Eski taşeron - yeni kadrolu işçiler

Sözlük

Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 2 Hazar Denizi 1 ahiret suali sormak 3 Aldığı ekmekten vida çıkması 1 kenger sakızı 4 Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayanması 4 trabzon 3 çocuğu sanayiye vermek 4 Bugün olanlar 2 buzul çağı fosilleri 1

Son Haberler

4 ilde düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 kişi tutuklandıMEB'in 'Maarif Çocuk' dergisinin ikinci sayısı yayımlandıBorsa günü düşüşle tamamladıTBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildiErdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi